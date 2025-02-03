Mehmet Erkut Budak, 420 sporcuyu geride bırakıp altın madalya kazandı!
Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Yayınlanma:
Türkiye Yelken Federasyonu’nun açıklamasına göre, İspanya’nın Torrevieja kentinde gerçekleştirilen prestijli organizasyona 28 ülkeden 420 sporcu katıldı.
İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Mehmet Erkut Budak, güçlü rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı