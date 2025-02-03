Mehmet Erkut Budak, 420 sporcuyu geride bırakıp altın madalya kazandı!

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, İspanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı’nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mehmet Erkut Budak, 420 sporcuyu geride bırakıp altın madalya kazandı!
Yayınlanma:

Türkiye Yelken Federasyonu’nun açıklamasına göre, İspanya’nın Torrevieja kentinde gerçekleştirilen prestijli organizasyona 28 ülkeden 420 sporcu katıldı.

İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Mehmet Erkut Budak, güçlü rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son dakika! Ege'de bir deprem dahaSon dakika! Ege'de bir deprem dahaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

yelken milli sporcu
Günün Manşetleri
Ege’de sarsıntılar artıyor!
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi
Naci Görür'den deprem açıklaması
İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
23 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray, Morata transferini açıkladı
Çok Okunanlar
Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne? Galatasaray açıkladı! Alvaro Morata'nın maliyeti ne?
Kamyonun freni boşaldı: Ölü ve yaralılar var! Kamyonun freni boşaldı: Ölü ve yaralılar var!
Mehmet Erkut Budak, 420 sporcuyu geride bırakıp altın madalya kazandı! Mehmet Erkut Budak, 420 sporcuyu geride bırakıp altın madalya kazandı!
Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi Yunanistan'da Ege Denizindeki depremler için olağanüstü toplantı düzenlendi
Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!