Melissa Vargas artık Malatyalı! Hayalleri gerçek oldu Melissa Vargas Malatyalı oldu

''Malatyalıyım" diyerek hepimizin gönlünü fetheden Vargas, artık resmen Malatyalı oldu! Malatya Büyükşehir Meclisi'nin aldığı karar ile Milli Voleybolcu Melissa Vargas, Malatyalı ilan edildi.

MELİSSA VARGAS ARTIK MALATYALI!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunuldu: Madde, oy çokluğuyla kabul gördü. Vargas'ın Malatya'ya gelmesi ile birlikte Fahri Hemşehrilik Beratının, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından takdim edilmesi bekleniyor.