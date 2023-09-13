Verratti'nin yeni adresi Katar oldu!

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun 45 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiği kaydedildi.

Verratti, son bir hafta içinde Avrupa kulüplerinden Katar takımlarına giden ikinci yüksek profilli oyuncu oldu. Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho, Al-Duhail'e sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

İtalyan futbolcu, PSG'ye katıldığı 2012'den bu yana 9 lig şampiyonluğu yaşadı.