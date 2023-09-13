Verratti'nin yeni adresi Katar oldu!

Katar'ın Al-Arabi takımı, İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti'yi kadrosuna kattı. Fransa ekibi PSG'ye 2012 yılında katılmıştı.

Verratti'nin yeni adresi Katar oldu!
Verratti'nin yeni adresi Katar oldu!
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun 45 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiği kaydedildi.

Verratti, son bir hafta içinde Avrupa kulüplerinden Katar takımlarına giden ikinci yüksek profilli oyuncu oldu. Aston Villa'da forma giyen Philippe Coutinho, Al-Duhail'e sezon sonuna kadar kiralanmıştı.

İtalyan futbolcu, PSG'ye katıldığı 2012'den bu yana 9 lig şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin en pahalı 3.takımı!Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin en pahalı 3.takımı!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # katar
Çok Okunanlar
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
İstanbul'da 3 ilçede sular saatlerce kesilecek! İSKİ hangi ilçeleri uyardı?
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Apple Watch Series 9! İşte yenilikler ve fiyatlar
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Konut kredisi çekeceklere kötü haber
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Buralar sonbaharda çok başka! Sonbaharda gidip görülmesi gereken yerler!
Öne Çıkanlar 🇹🇷 Türkiye KAFKASYA'da Neler Yapmalı? 5 Şaşırtıcı Cevap! 🇹🇷 Türkiye KAFKASYA'da Neler Yapmalı? 5 Şaşırtıcı Cevap! UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması UEFA'dan Hırvatistan'a disiplin soruşturması