Merih Demiral: "Bu yenilgiden ders alacağız ve daha güçlü döneceğiz"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'ın oyuncularından Merih Demiral, bu mağlubiyeti telafi edeceklerine inandığını belirtti. Merih, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok kötü bir maç geçirdiklerini ifade eden 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Elbette maçtan çıkarılacak çok ders var. Hocamız gerekli analizleri yapacaktır. Biz de mutsuzuz. Turnuvaya iyi başlamıştık, şimdi kötü bir sonuç aldık. Henüz hiçbir şey bitmedi. Üçüncü maçımız var.

İnşallah üçüncü maçımızdan da en iyi sonucu alıp gruptan çıkmak istiyoruz. Futbolda ve hayatta böyle şeyler olabiliyor. Kötü günler de var iyi günler de. Bu mağlubiyetin üstesinden gelip milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"



Ay-yıldızlı forma için her zaman elinden geleni yapacağını vurgulayan Merih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben her zaman oynasam da oynamasam da milli takım için elimden gelenin en iyisini yapan biriyim. Oynamadığımda da oynadığımda da benim için fark etmiyor. Hocamız ne zaman görev verirse oynamaya hazırım. Üçüncü maçta da bana şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü milli takım benim için her zaman her şeyin üstündedir. Grubu en iyi şekilde bitirip gruptan çıkacağımıza ve iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum."