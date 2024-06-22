Metro İstanbul'dan kritik duyuru: Pazar günü bu istasyonlar kullanılamayacak
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Valiliği'nin kararı gereği, 23 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecektir.