Metro İstanbul'dan kritik duyuru: Pazar günü bu istasyonlar kullanılamayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan kritik duyuru: Pazar günü bu istasyonlar kullanılamayacak
Editör: Yağmur Biçen
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Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 23 Haziran Pazar günü İstanbul'daki bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Valiliği'nin kararı gereği, 23 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapalı olacaktır. Araçlarımız, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecektir.

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