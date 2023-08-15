Merih Demiral'ında rotası Suudi Arabistan! Al Ahli ile anlaştı

Atalanta yönetimi ile arası bozuk olan Merih Demiral kendisine kulüp arıyordu. Kısa bir süre Fenerbahçe'ninde gündemine gelen milli oyuncumuz Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünden reddedilemeyecek bir teklif gelmesinden sonra teklifi kabul etti ve rotayı oraya çevirdi.

MERİH DEMİRAL'INDA ROTASI SUUDİ ARABİSTAN

İtalya'nın Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Transfer döneminde ismi Süper Lig takımlarıyla da geçen İtalya'nın Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduğu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve kulübü Atalanta ile anlaşma sağladı. Merih Demiral'ın Paris'te sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Arabistan'a gideceği ifade edildi.

Milli futbolcu için Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.

Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı. Demiral ile 3 yıllık anlaşma imzalanacağı belirtilirken milli oyuncunun yıllık 12 milyon euro kazanacağı ileri sürüldü.

2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.