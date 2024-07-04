Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı

A Milli Takımın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Kaleci Mert Günok, çok kritik iki kurtarış yaptı. Günok o anları Aydınlık'a anlattı, “Çok güzel bir andı. Böyle bir son saniye kurtarışı ile çeyrek finale çıkmak. Benim için unutulmaz bir an olacak.” dedi.

Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı
Editör: Mert Sagit

Türkiye, EURO 2024'te tarih yazmaya devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 66. dakikada  Gregoritsch'ten geldi.

Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı - Resim : 1

MERT KURTARIŞINI ANLATTI

Karşılaşmanın son saniyesinde inanılmaz bir kurtarış yapan Mert Günok, mücadeleye damga vurdu. Milli kaleci yaşadığı duyguları Aydınlık Gazetesi’ne anlattı. Yaptığı kurtarışın kendisi için unutulmaz bir an olacağını belirten Mert, "Çok güzel bir andı. Benim hayatımda unutulmaz bir an olacak. Milli Takım forması ve böyle bir son saniye kurtarışı ile çeyrek finale çıkmak. Benim için unutulmaz bir an.’’ ifadelerini kullandı.

Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı - Resim : 2

"AYAĞIMIZ YERE SAĞLAM BASMALI"

Maçta zaman zaman zorlandıklarını belirten tecrübeli kaleci, "Tabii ki bu bir takım oyunu, bende elimden geleni yapmaya çalıştım. Herkes çok iyi mücadele etti. İkinci yarı zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu, ama mücadelemizden vazgeçmedik. 6 Temmuz’da bir maçımız daha var, ayağımız yere sağlam basmalı ve iyi hazırlanmalıyız.’’ dedi.

"SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Milli Takım’ın bundan sonraki hedefiyle ilgili konuşan Mert, şu ifadeleri kullandı: "Soyunma odasında çok mutluyduk, duygu yoğunluğu çok üst seviyedeydi. Bu sevinci bugün yaşayacağız, ama hızlıca Hollanda maçına odaklanmalıyız. Sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle neden olmasın diyorum.’’

Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı - Resim : 3

MERİH DEMİRAL İNANAMADI

Mert Günok'un yaptığı kurtarış, Ay-Yıldızlı oyuncularımızı da fazlasıyla şaşkına çevirdi. Merih Demiral da Mert’in kurtartışına inanamadı ve son düdükle birlikte hemen takım arkadaşının yanına gitti. O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" ifadelerini kullandı.

Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı - Resim : 4

'AHTAPOT MUSUN ÖRÜMCEK MİSİN?'

Öte yandan Mert'in kurtarışı sonrası maçı anlatan TRT spikeri Özkan Öztürk’ün 'Ahtapot musun, örümcek misin? Harikasın Mert' sözleri gündem oldu.

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Mert Günok tarihi kurtarışını yorumladı
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