Messi ilk maçında klasını gösterdi! Inter Miami'yi 90+4'te galibiyete taşıdı

ABD takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin, yeni macerası unutulmaz bir maçla başladı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u DRV PNK Stadı'nda konuk etti.

Messi'yi yeni takımında ilk defa canlı izlemek isteyenler stada akın etti. Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, televizyon yıldızı Kim Kardashian gibi simalar da tribünde yer aldı.

90+4'TE GALİBİYETİ GETİRDİ

Inter Miami ile Cruz Azul'un karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısını Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'ın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci devreye daha atak başlayan Cruz Azul, 65. dakikada Carlos Antuna'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi.

36 yaşındaki Messi, Inter Miami ile ilk maçına, 54. dakikada Benjamin Cremaschi'nin yerine dahil olarak çıktı. Messi, 90+4. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti ve attığı muhteşem golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Maçın ardından duygularını dile getiren Messi şunları söyledi:

- Böyle bir zaferle başlamayı hedefliyorduk ve taraftarımıza bunu gösterdik. Bu tür organizasyonlara, maçın sonuna kadar beklemek zorunda kalsak da galibiyetle başlamak çok önemlidir. Bunun için çok mutluyum.

Inter Miami, gruptaki ikinci maçında 26 Temmuz Çarşamba günü TSİ 02.30'da Atlanta United ile karşı karşıya gelecek.