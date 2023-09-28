Messi'siz İnter Miami finalde kaybetti

Messi'siz İnter Miami finalde rakibine kaybederek kupayı elinden kaçırdı. Futbolda ABD Açık Kupası finalinde Inter Miami'yi 2-1 yenen Houston Dynamo, şampiyon oldu. Maça dair detaylar...

Messi'siz İnter Miami finalde kaybetti
Messi'siz İnter Miami finalde kaybetti
Editör: Nihat Çarboğa

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Messi'siz İnter Miami Finalde Kaybetti

Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Messi'siz İnter Miami finalde kaybetti - Resim : 1

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.

Barcelona'ya şok: ''Küme düşebilirler''Barcelona'ya şok: ''Küme düşebilirler''Spor
# lionel messi # Inter Miami
Çok Okunanlar
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Çıtır Çıtır Biber Dolması Turşu
Saldırgan Balık İlk Kez Akdeniz'de Görüldü
Saldırgan Balık İlk Kez Akdeniz'de Görüldü
İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!
İran'ın vitamin deposu gıda ürünleri!
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film
Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film
Bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli'ye göre son depremler...
Bugün deprem oldu mu? İşte Kandilli'ye göre son depremler...
Öne Çıkanlar Vatan Caddesi'nde içinde hasta olan bir ambulans, yan yattı #haber #gündem #keşfet #sondakika #fyp Vatan Caddesi'nde içinde hasta olan bir ambulans, yan yattı #haber #gündem #keşfet #sondakika #fyp Fenerbahçe Başakşehir virajında! İşte ilk 11'ler Fenerbahçe Başakşehir virajında! İşte ilk 11'ler