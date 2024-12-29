Mete Vardar'dan oğluna tokat! Beşiktaş kongresinde gerilim yükseldi

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede, oylama süreci sonrasında oy sayımına geçildiği sırada, büyük bir gerginlik yaşandı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Mete Vardar, "Ayıp! Terbiyesizlik yapmayın. Birlik beraberlik diyoruz ama orayı bağırttırıyorsun." diyerek, Serdal Adalı'nın destekçileriyle kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Ekonomim'in haberine göre, yaşanan gerginlik sırasında, Vardar’ın oğlu Sinan Vardar, babasını sakinleştirmek için platforma doğru hareket etti. Ancak, Mete Vardar, oğlunun müdahalesine sinirlenerek ona tokat attı. Olay, salonda şok etkisi yarattı ve gözler, Vardar’ın bu davranışına çevrildi.

Olayın ardından, Mete Vardar kürsüden ayrıldı ve oğlu Sinan Vardar’ı yanına alarak kısa bir süre poz verdi.