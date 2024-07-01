Michy Batshuayi Galatasaray'da! Sarı-kırmızılılar transferi resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde önemli bir ismi kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta, son 2 sezonda da Fenerbahçe'de forma giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi transfer etti.

Galatasaray'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Batshuayi'ye ödenecek ücretin detaylarına da yer verilen açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti… pic.twitter.com/5o25UhmnbH — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 1, 2024

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?

2 Ekim 1993 yılında dünyaya gelen Mich Batshuayi, kariyerine Standart Liege'de başladı. Batshuayi sırasıyla; Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia ve Crystal Palace formalarını giydi.

2021-2022 sezonu başında Chelsea'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Batshuayi, siyah-beyazlılarda forma giydiği tek sezonda 42 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

2022-2023 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız golcü, sarı-lacivertlilerde forma giydiği 2 sezonda 75 maça çıktı. Batshuayi bu maçlarda 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

Belçika Milli Takımı formasını da 51 kez giyen tecrübeli isim, ülkesine 25 gollük katkıda bulundu. 30 yaşındaki golcünün Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro olarak gösteriliyor.