Miguel Crespo'dan Fenerbahçe'ye İyi Haber!

Yapılan ilk kontrollerde, başarılı orta saha oyuncusunun ayak parmağında çatlak olmasından endişe edilmişti.

Crespo'dan İyi Haber

Ancak dünkü yapılan detaylı muayenenin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Ayağında bir soruna rastlanmayan Crespo'nun derbide kadrodaki yerini alabileceği öğrenildi.

Sezon Performansı

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 kez terleten Crespo, 1 gol ve 1 aslstlik performans sergiledi.