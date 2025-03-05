Milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası’nda madalya yağmuru

Türkiye’yi Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası’nda temsil eden Elif Berfin Altun, şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Trio kadınlar 10 metre havalı tabanca takımı ise gümüş madalya ile kürsüye çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası’nda madalya yağmuru
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Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcılarımız, büyük bir başarıya imza attı. Solo kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Elif Berfin Altun, sıralama atışlarında şampiyona rekoru kırarak final maçına çıktı.
Altun, finalde Macar sporcu Reka Toma’yı 15-12 mağlup ederek Avrupa gençler şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Milli takım, takım müsabakalarında da kürsüye çıkmayı başardı. Gülsunar Tarhan, İlayda Nur Çürük ve Tuğba Buğur’dan oluşan trio kadınlar 10 metre havalı tabanca takımı, şampiyonluk maçında Gürcistan ile karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan finalde Gürcistan’a 16-12 mağlup olan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye’nin Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası’ndaki madalya sayısı 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4'e yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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