Milli atletler, İran'da 3 madalya daha kazandı!

İran'ın Meşhed kentinde düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda Türkiye’nin milli atletleri, müsabakalarda sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Türk sporcular 3 madalya kazandı. Özellikle erkekler çekiç atma ve disk atma branşlarında elde edilen başarılar dikkat çekti.

ÖZKAN BALTACI'DAN ŞAMPİYONA REKORU!

Organizasyonda en büyük başarıyı gösteren isimlerden biri Özkan Baltacı oldu. Milli atlet, erkekler çekiç atma kategorisinde 75,29 metrelik derecesiyle şampiyonluk kürsüsüne çıkarak altın madalyaya uzandı. Baltacı'nın bu başarısı, aynı zamanda şampiyonada bir rekor kırılması anlamına geliyor.

HALİL YILMAZER'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Bir diğer başarılı milli atlet Halil Yılmazer ise, erkekler çekiç atma yarışmasında Özkan Baltacı’nın hemen arkasında yer alarak 71,40 metre ile gümüş madalya kazandı. Yılmazer’in bu derecesi de, İran’daki organizasyonda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye’nin madalya hanesine bir gümüş madalya daha ekledi.

ÖMER ŞAHİN'DEN ALTIN MADALYA

Erkekler disk atma yarışında da Türkiye'yi gururlandıran bir başka isim ise Ömer Şahin oldu. Şahin, 57,73 metrelik atışıyla altın madalyayı kazandı. Bu derecesiyle Türk atletizminde adından söz ettiren Şahin, organizasyona damgasını vuran isimlerden biri oldu.

İran’daki 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası’nda, Türkiye’nin diğer milli atletleri de önemli dereceler elde etti. Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, yarıştıkları branşlarda bronz madalya kazanarak Türkiye’ye birer madalya daha kazandırmışlardı.