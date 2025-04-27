Konya'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Konya'nın Altınekin ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, Konya - Ankara kara yolu üzerinde, Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.U. (38) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halindeki M.A.'nın (28) kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, M.A.'nın kullandığı 42 plakalı otomobilde bulunan 85 yaşındaki Hatice Akıncı hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada ağır yaralanan Firdevs Akıncı (55), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan M.A. (23), E.A. (54), M.A. (23) ve A.U. tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.