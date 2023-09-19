Milli boksör Busenaz Sürmeneli 2024 olimpiyatlarına hazırlanıyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamında Ordu'da kampa girdi.

HEDEF: YENİDEN ALTIN MADALYA

Sürmeneli, antrenörü Şennur Demir yönetiminde Yeni Ordu Stadı'nda bulunan boks antrenman salonunda 14 Eylül'de başladığı çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında Olimpiyat Şampiyonu olan Sürmeneli, hedefinin yeniden altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.



Sürmeneli, Kadın Boksu alanında kendisini örnek olan sporcular olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Busenaz Sürmeneli'nin Antrenörü Şennur Demir ise Olimpiyat Madalyası'nı Türkiye'ye tekrar getirmek istediklerini söyledi



