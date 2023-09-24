Milli boksör şampiyonluk için ter döküyor

Milli boksör Gamze Soğuksu yarım kalan şampiyonluk hayali için gece gündüz çalışıyor.

Kadın Boks Milli Takımı sporcusu Gamze Soğuksu, daha önce iki kez Avrupa Şampiyonası'nda kıl payı kaçırdığı altın madalyaya ulaşabilmek için memleketi Ordu'da çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaokul sıralarındayken bu sporla tanışan Gamze, şimdiye kadar 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 de Avrupa ikinciliği elde etti.

Milli sporcu Soğuksu’nun tek hayali ise bir sonraki şampiyonada Türk Bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı’nı okumak.