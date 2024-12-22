Milli judocu Emre Yazgan’a veda: Spor camiası yasta

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 21 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan’ın talihsiz bir çığ faciasında hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Gebze’deki cenaze töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Huysuz, "Böyle bir acı olayın içinde kaybetmemiz bizi çok üzdü. Spor camiası olarak zor günler geçiriyoruz. Gelecek adına isminin bahsedileceği genç yeteneğimizi Cenabıallah yanına aldı. Şehitler mertebesine ulaşmış olarak bakıyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Ailesiyle iki gündür beraberiz. Arkadaşları da biz de bitkiniz. Bir hazırlık döneminde böyle bir talihsizlik yaşadık. Zor bir süreç." ifadelerini kullandı.

Huysuz, Palandöken’de gerçekleştirdikleri yükseklik kamplarının sporcuların performansını artırmak için düzenli olarak yapıldığını ifade ederek, “Bu tür kamplar, sporcuların kondisyon seviyesini en üst noktaya taşımak için çok önemli. Ancak bu sefer büyük bir talihsizlik yaşandı. Keşke olmasaydı,” dedi.

KAĞITSPOR BELEDİYE BAŞKANI: “OLİMPİYATLARA HAZIRLANIYORDU”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin, Yazgan’ın küçük yaşlardan itibaren büyük bir azimle çalıştığını ve geleceğin olimpiyat sporcularından biri olduğunu vurguladı: "Üzgünüz, herkes üzgün. İyi, başarılı, TOHM ve geleceğin olimpiyat sporcusuydu. Hem okul hem de sporda çok iyi bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Olimpiyata hazırlanan, geleceğin sporcuları arasındaydı. TOHM sporcuları, özel eğitimle olimpiyatın geleceği için turnuvalara başlayacaktı. Yükseklik irtifa antrenmanları deniyor bunlara. 21 gün kalınıyor. Oksijensiz ortamda sporcuların antrenman yapması sağlanarak oksijenli ortamlarda çok daha rahat antrenman yapmalarını ve kondisyon durumlarını en üst seviyeye çıkarmak için irtifa antrenmanları yapılıyor."

GENÇ YAŞTA BÜYÜK BAŞARILAR

Emre Yazgan, judo kariyerinde önemli başarılara imza attı. 2017 Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda ve 2018 Judo Küçükler Türkiye Birinciliği’nde şampiyon oldu.

2023 yılında Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda birinci olan Yazgan, aynı yıl Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda ise üçüncülük elde etti.

Son olarak, 2024 yılında Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda yine şampiyonluk kürsüsüne çıkan Yazgan, Türk judosunun geleceği için büyük bir umut olarak görülüyordu.