Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da superpole yarışını kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağı, İtalya'nın Misano World Circuit "Marco Simoncelli" Pistinde nefes kesici anlara sahne oldu. 4,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilen 10 turluk superpole yarışında, start anı büyük bir sürprize sahne oldu.

Yarışa lider başlayan İtalyan pilot Nicolo Bulega ve vatandaşı Axel Bassani, henüz ilk virajda yaşadıkları temasla pist dışına çıktı. Bu gelişme, startta ikinci cepte yer alan ROKiT BMW Motorrad takımının Türk pilotu Toprak Razgatlıoğlu’na liderlik fırsatını sundu.

RAZGATLIOĞLU LİDERLİĞİ BIRAKMADI, PUAN FARKINI 14'E İNDİRDİ

İlk virajda yaşanan kazanın ardından temiz bir sürüş ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, tüm yarış boyunca liderliğini korumayı başardı. İtalyan rakiplerinin yarış dışı kalmasıyla yarışın kontrolünü ele geçiren Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Bu zafer, Toprak’ın hafta sonundaki ikinci galibiyeti oldu. Ayrıca, genel klasmanda şampiyona lideri Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 14'e kadar düşürdü.

BAHATTİN SOFUOĞLU 15. SIRADA TAMAMLADI

Aynı yarışta mücadele eden diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışına 19. sıradan başladı. Genç sporcu, yarış sonunda 4 sıra yükselerek 15. sırada finiş gördü.

Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, İtalya etabının ikinci ana yarışı için bugün tekrar piste çıkacak. Yarış, Türkiye saati ile 15.00’te başlayacak. Toprak, superpole zaferi sayesinde bu yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.