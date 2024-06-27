Milli takımımız son 16'ya yükseldi

Milli takımdan müthiş başarı... EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile kıarşı karşıya gelen millilerimiz sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Milli takımımız son 16'ya yükseldi
Editör: Mert Sagit
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Çekya ile Türkiye Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçı kazanan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Milli takım bu galibiyetle Avusturya'nın rakibi oldu.

6 PUANLA GRUBU TAMAMLADIK

Ay yıldızlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı golle öne geçti. Çekya, 67'de Soucek ile yanıt verdi. Cenk Tosun, 90+4'te attığı golle ay yıldızlıları galibiyete götürdü. Mücadele 2-1 sona erdi. Puanını 6 yapan A Milli Takım son 16'ya yükseldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının 66. dakikasında ay-yıldızlıların kalesinde gördüğü gol sonrası hakeme faul itirazında bulundu. Hakme itirazları sonrası Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselmesi durumunda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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# milli takım # EURO 2024
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