Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı! 'Bekliyoruz'

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden uyarıda bulundu. Gökçeada'da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki depremden sonra açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti. Prof. Dr. Naci Görür konu hakkında hangi ifadeleri kullandı? İşte Görür'ün X üzerinden yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

NACİ GÖRÜR MARMARA BÖLGESİ'Nİ UYARDI

Prof. Dr. Naci Görür konu ile ilgili şu sözleri söyledi: