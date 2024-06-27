Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı! 'Bekliyoruz'

Gökçeada'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı. İşte merak edilenler...

Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı! 'Bekliyoruz'
Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı! 'Bekliyoruz'
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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden uyarıda bulundu. Gökçeada'da gerçekleşen 4,4 büyüklüğündeki depremden sonra açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremini işaret etti. Prof. Dr. Naci Görür konu hakkında hangi ifadeleri kullandı? İşte Görür'ün X üzerinden yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

NACİ GÖRÜR MARMARA BÖLGESİ'Nİ UYARDI

Naci Görür Marmara Bölgesi'ni uyardı! 'Bekliyoruz' - Resim : 1

Prof. Dr. Naci Görür konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

Ege Denizinde 4,4 buyuklukte sig bir deprem oldu (El isareti). Deprem Ege Denizi icerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi icerisindeki devaminda Marmara depremini bekliyoruz. Bolgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle
Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem olduGökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem olduYurt
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