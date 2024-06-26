Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara Gökçeada'da deprem olduğunu duyurdu. 4,4 büyüklüğünde olan deprem, 15,3 kilometre derinde meydana geldi. Gerçekleşen depremin AFAD raporunu ise aşağıdan görebilirsiniz.