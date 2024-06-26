Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin oluşumun yerinin derinliği 15,3 kilometre olarak ölçüldü.

Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Son Güncelleme:

AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara Gökçeada'da deprem olduğunu duyurdu. 4,4 büyüklüğünde olan deprem, 15,3 kilometre derinde meydana geldi. Gerçekleşen depremin AFAD raporunu ise aşağıdan görebilirsiniz.

Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."Bilim ve Teknoloji
# gökçeada # deprem # AFAD
Çok Okunanlar
Türkiye Çekya maçı canlı izle!
Türkiye Çekya maçı canlı izle!
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Zamlı emekli maaşlarına banka promosyonu! Bankalarda bakamlar arttı
Zamlı emekli maaşlarına banka promosyonu! Bankalarda bakamlar arttı
Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."
Prof. Dr. Naci Görür o şehirdekileri uyardı: "Problemli bölge..."
Öne Çıkanlar Yemen İsrail gemisini vurdu! Arap Denizi İsrail'e mezar oldu | ULUSAL HABER Yemen İsrail gemisini vurdu! Arap Denizi İsrail'e mezar oldu | ULUSAL HABER Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski kamu sözcüsü Markov'dan Ulusal Kanal’a özel açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski kamu sözcüsü Markov'dan Ulusal Kanal’a özel açıklamalar