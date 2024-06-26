Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu, Gökçeada'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin oluşumun yerinin derinliği 15,3 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD sosyal medya hesabı X üzerinden vatandaşlara Gökçeada'da deprem olduğunu duyurdu. 4,4 büyüklüğünde olan deprem, 15,3 kilometre derinde meydana geldi. Gerçekleşen depremin AFAD raporunu ise aşağıdan görebilirsiniz.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-26
Saat:22:50:42 TSİ
Enlem:40.27222 N
Boylam:25.21056 E
Derinlik:15.3 km
Detay:https://t.co/zXQGOysAU9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi