Milli takım’ın eski doktoru evinde ölü bulundu

Olay, Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Florya’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Sedanur Bağdigen’e ulaşamayan meslektaşları durumu polise bildirdi. Sözcü’ye göre, çilingir yardımıyla eve giren polis ve meslektaşları, Bağdigen’i yatak odasında kolunda serum takılı halde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağdigen’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPMIŞTI

Bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı’nda doktorluk yapan Bağdigen’in ölümü, meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), “İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun” mesajını paylaştı.