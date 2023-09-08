Milliler 8'i altın 13 madalya kazandı! Milli özel sporcular Avrupa Şampiyonası'na damga vuruyor

Milli sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu kez de Milli özel sporcular, atletizmde Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. Milliler 8'i altın 13 madalyayla ile şampiyonayı sürdürüyor.

Milliler 8'i altın 13 madalya kazandı! Milli özel sporcular Avrupa Şampiyonası'na damga vuruyor
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Milli özel atletler, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda ses getirdi. Milliler şimdiden 8'i altın 13 madalya kazandı.

Ay-yıldızlı atlet Dilara Çevik yeni madalya hedeflerini anlattı.

Down Sendromlu Atletizm Milli Takımı Koordinatörü Leman Elmas ise sporcuların ses getiren başarısını anlatı.

Milli sporcu Ali Topaloğlu yarışmada başarıya imza atan isimlerden biri oldu.

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