Milot Rashica Beşiktaş’ta ilk kez 11’de

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Milot Rashica, Dinamo Kiev maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya 11’de çıktı. Beşitaş UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele etmişti.

Milot Rashica Beşiktaş’ta ilk kez 11’de
Rashica Beşiktaş’ta ilk kez 11’de
Editör: Süleyman Daban
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UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele ediyor. Rakibine karşı deplasmanda 3-2 kazandığı müsabakanın 11’ine göre Masuaku ve Amartey’in sakatlıklarından dolayı zorunlu iki değişiklik yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, söz konusu oyuncuların yerine Necip ve Rashica’ya şans verdi.

Siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Rashica, böylelikle ilk kez bir müsabakaya 11’de başlamış oldu.
27 yaşındaki futbolcu, ilk Kiev maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve 1 asist yapmıştı. Milot Rashica, Süper Lig’de iç sahadaki Pendikspor karşılaşmasında da 60. dakikadan sonra Rosier’in yerine görev aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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