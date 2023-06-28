Mislav Orsic Trabzonspor'a gelecek mi?
Kadroda önemli değişiklere gitmeye planlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Hırvat oyuncu, Mislav Orsic Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Trabzonspor Kulübü, Hırvat futbolcu Mislav Orsic ile transfer konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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