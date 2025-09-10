MKE Ankaragücü’nde yeni dönem: teknik direktör koltuğuna geçecek isim belli oldu

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Recep Karatepe’yi getirerek yeni bir döneme adım attı. Başkent temsilcisi, 2. Lig Beyaz Grup’ta zor geçen sezon başlangıcının ardından takımı tecrübeli teknik adamın yönetimine emanet etti.

Kulüp, yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüze görevinde üstün başarılar diler, camiamıza, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bu açıklamayla birlikte Recep Karatepe, başkent ekibinin yeni teknik direktörü olarak resmen görevine başlamış oldu.

SEZONA KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden MKE Ankaragücü, sezonun ilk 3 haftasında yalnızca 1 puan toplayabildi. Sarı-lacivertli ekip, son maçında Seza Çimento Elazığspor karşısında sahadan 4-1 mağlup ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, teknik direktör değişikliği kararı alarak Recep Karatepe ile anlaşmaya vardı.

