Monaco Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı

Fransa Ligi'nin dokuzuncu hafta karşılaşmasında AS Monaco dün akşam evinde Le Mans tarafından mağlup edildi.Lige altı galibiyet dört yenilgi ile devam eden AS Monaco ilk on haftanın sonunda yedinci sırada yer almıştı.AS Monaco'nun koçu Sasa Obradovic 2021 yılının aralık ayından beri takımın başında bulunmuştu.Sasa Obradovic adeta bu kulübe altın yıllarını yaşatıyordu.2023 yılında takımı tarihte ilk kez Final Four'a kalmasında öncülük etmişti.

Yeni koç gelene kadar Monaco yoluna Manuchar Markoishvili ile devam edecek.