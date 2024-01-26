Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye bir ilki yaşattı

Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda ikinci olan Muhammed Bozdağ çiçeklerle karşıladı. Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Bozdağ "gururluyum" dedi.

Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye bir ilki yaşattı
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2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ yurda döndü.

Adnan Menderes Havalimanı'nda milli takım sporcularını Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanvekili Orhan Şahin ve beraberindekiler karşıladı.

Milli sporcu Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye bir ilki yaşattıklarını belirterek, "Türkiye adına çok mutlu ve onurluyuz." dedi.

Muhammed Bozdağ, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde yarışmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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