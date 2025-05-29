Muslera gözyaşlarıyla veda etti: "Galatasaray’a gelmek hayatımın en doğru kararıydı"

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın son dönemdeki en istikrarlı figürlerinden biri olan Fernando Muslera, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray kariyerine veda ettiğini duyurdu. Galatasaray formasını 14 yıl boyunca taşıyan ve sayısız başarıya imza atan tecrübeli kaleci, cuma günü son kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına çıkacak.

“SON MAÇIMA ÇIKACAĞIM, BU BİR VEDA”

Basın toplantısında zaman zaman boğazı düğümlenen Muslera, duygusal anlar yaşadı. "Yüzde 100 söylüyorum ki yarın son dakikalarımı oynayacağım. Son maçıma çıkacağım. 14 seneden sonra herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray’a gelmek hayatımın en doğru kararıydı" ifadelerini kullanan Muslera, konuşması sırasında kulübe ve taraftarlara duyduğu minneti sık sık dile getirdi.

“FUTBOLU BIRAKMIYORUM, SADECE YOL AYRIMI”

Uruguaylı kaleci, aktif futbol kariyerine devam edeceğini de açıkladı:

"Futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim fakat memleketime daha yakın bir yerde yapacağım. Bu sadece bir ayrılık, bir veda değil. Yeni bir başlangıç."

Muslera’nın yeni adresinin Güney Amerika olması bekleniyor, ancak hangi kulüpte forma giyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Basın toplantısında kulüple olan bağlarını sadece futbolculukla sınırlı görmediğini ifade eden Muslera, “Oyuncu olarak dönemim burada kapanıyor olabilir ama hayatım boyunca Galatasaray’ın bir parçası olacağım. Bu büyük camia bana çok şey kattı” diyerek sarı-kırmızılı renklere olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Muslera, konuşmasının sonunda Galatasaray taraftarına seslenmeyi de ihmal etmedi:

“Bana geldiğim andan bugüne kadar sevgi, saygı ve mutluluk verdiniz. Tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bu kulüp her zaman desteği hak ediyor. Lütfen her zaman yanında olun.”

2011 yılında Galatasaray’a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa zaferi yaşadı. Toplamda 450’den fazla maçta forma giyerek kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı futbolcusu oldu.