Muslera'dan Galatasaray'ın Sözleşme Teklifine Cevap!

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.

Muslera'dan Galatasaray'ın Sözleşme Teklifine Cevap!
Muslera'dan Galatasaray'ın Sözleşme Teklifine Cevap!
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Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi.

Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.

Efsaneler Arasına Girdi

Şu ana kadar 478 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

Taraftar Kalmasını İstiyor

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

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