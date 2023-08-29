Mustafakemalpaşa’lı gençler madalyalarını aldı

Mustafakemalpaşa’lı genç sporcular, Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde yaz ayı boyunca devam eden, yaz spor okulu kurslarını tamamlayarak madalyalarına kavuştu.

Yaz spor okulu çerçevesinde basketbol, voleybol, futbol, dart, okçuluk, güreş, masa-kort tenisi, cimnastik, badminton, bilardo, kursları 7- 18 yaş arası öğrencilere yönelik toplam 11 branşta uzman eğitmenler eşliğinde tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan sporcular, hazırlanan özel tören ile başarı madalyalarını Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın elinden aldılar.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 11 ayrı branşta, gençlerin yaz aylarını verimli geçirebilmeleri için açmış olduğu kursları tamamlayan 500 öğrenci madalya heyecanı yaşadı. Başkan Kanar, şu ifadeleri kullandı:

- Mustafakemalpaşa sporda altın çağını yaşarken, yeni sporcularımızı yetiştirmenin gururu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Yaz spor okulları kapanış töreninde konuşma yapan Başkan Kanar "Bugün burada spor ve eğitimin bir araya geldiği anlamlı bir gün. Yaz spor kursları sayesinde, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda disiplini azim ve takım ruhunu öğrenerek, verimli bir yaz geçirdiniz. Sporun inceliklerini, disiplinini öğrenmek sadece sahada ki performansınızı değil, aynı zamanda yaşamınızda ki başarılarınızı şekillendirecek. Göreve geldiğimiz 4 yılda sayısız kursiyerimize spordan, müziğe, el sanatlarından, yaşam becerilerine onlarca branşta gençlerimizin yaşam boyu yolculuklarında yol arkadaşı olduk. İşte bugünde bu kıymetli madalya töreni ile taçlandırıyoruz. Her sene artarak çoğalan kursiyer sayımızla birçok projede yeniden bir araya gelmek isteriz. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.