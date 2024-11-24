Alperen Şengün’ün 22 sayısı Rockets'ı kurtaramadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) mücadelelerinde Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayılık performansına rağmen Portland Trail Blazers’a 104-98 mağlup oldu. NBA’de 7 karşılaşma oynanırken, Rockets, evinde konuk ettiği Blazers’a 6 sayı farkla yenildi.

Alperen Şengün, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalma ile takımının en skorer oyuncusu oldu, ancak bu performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Maçı kazanan Blazers'ta ise Anfernee Simons 25, Shaedon Sharpe 24, Jerami Grant ise 22 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

LAMELO BALL'UN 50 SAYISI YETERLİ OLMADI

NBA’deki bir diğer maçta, Milwaukee Bucks evinde Charlotte Hornets’ı 125-119 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve 11 ribaunt ile etkili bir oyun sergilerken, Damian Lillard da 31 sayı ile takımına katkı sağladı. Hornets’ta ise LaMelo Ball, 50 sayı atarak kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Ancak bu olağanüstü performans, takımının galibiyetini getirmeye yetmedi.

JOKİC VE PORTER’DAN DOUBLE-DOUBLE PERFORMANS

Denver Nuggets, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 127-102 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Nikola Jokic, 34 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaparken, Michael Porter da 24 sayı ve 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Lakers’ta Austin Reaves 19 sayı, LeBron James ise 18 sayı kaydederek mücadele etti, ancak bu performans takımın mağlubiyetine engel olamadı.

NBA'deki diğer karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Utah Jazz-New York Knicks: 121-106

Orlando Magic-Detroit Pistons: 111-100

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 131-142

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 98-104

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 125-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-94

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 102-127