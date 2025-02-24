NBA'de fırtına gibi esti: Cavaliers'tan 7'de 7

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı liderliği için yaptığı mücadelesini sürdürerek, üst üste 7. galibiyetini Memphis Grizzlies karşısında elde etti. Üstün performanslar ve kritik anlar, Cavaliers'ın 129-123'lük galibiyetine zemin hazırladı.

Cleveland Cavaliers, evinde ağırladığı Memphis Grizzlies karşısında etkileyici bir galibiyet alırken, takımın yıldız oyuncuları maçın en çok konuşulan isimleri oldu. Donovan Mitchell, 33 sayılık müthiş bir performansa imza atarken, takımına büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra, Evan Mobley de 25 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparak, Cavaliers'ın galibiyetine önemli bir destek sundu. Ty Jerome ise 26 sayısı ile galibiyetin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

GRIZZLIES'IN KAYBINA JA MORANT VE JAREN JACKSON JR. DİRENDİ

Memphis Grizzlies ise Cleveland Cavaliers karşısında zorlu bir mağlubiyet aldı. Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle takımının oyununa katkı sağlasa da, takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Diğer önemli isimlerden Jaren Jackson Jr. ise 22 sayılık performans sergileyerek, Grizzlies'a yardım etmeye çalıştı. Ancak Cavaliers'ın etkili oyununa karşı koyamadılar.

ORLANDO MAGIC SAHASINDA KAZANDI

NBA'deki bir diğer dikkat çeken maçta ise Orlando Magic, Washington Wizards'ı 110-90 mağlup etti. Franz Wagner ve Anthony Black ikilisi, her biri 23 sayılık performanslarıyla galibiyetin başrol oyuncuları oldular. Ayrıca, Paolo Banchero da 19 sayı üreterek maçı kazanmada önemli bir katkı sağladı. Wizards, 47. yenilgisini alırken, Magic için sezonun 29. galibiyetini elde etti.

NBA'da diğer maçların sonuçları:

Boston Celtics - New York Knicks: 118-105

Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111

Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113

Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109

Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90

Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130