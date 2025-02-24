NBA'de fırtına gibi esti: Cavaliers'tan 7'de 7
NBA'de fırtına gibi esen Cavaliers, Donovan Mitchell ve Evan Mobley'nin etkili oyunuyla üst üste 7. galibiyetine ulaşırken, Memphis Grizzlies ise sezonun 20. yenilgisini aldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı liderliği için yaptığı mücadelesini sürdürerek, üst üste 7. galibiyetini Memphis Grizzlies karşısında elde etti. Üstün performanslar ve kritik anlar, Cavaliers'ın 129-123'lük galibiyetine zemin hazırladı.
Cleveland Cavaliers, evinde ağırladığı Memphis Grizzlies karşısında etkileyici bir galibiyet alırken, takımın yıldız oyuncuları maçın en çok konuşulan isimleri oldu. Donovan Mitchell, 33 sayılık müthiş bir performansa imza atarken, takımına büyük katkı sağladı. Bunun yanı sıra, Evan Mobley de 25 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparak, Cavaliers'ın galibiyetine önemli bir destek sundu. Ty Jerome ise 26 sayısı ile galibiyetin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.
GRIZZLIES'IN KAYBINA JA MORANT VE JAREN JACKSON JR. DİRENDİ
Memphis Grizzlies ise Cleveland Cavaliers karşısında zorlu bir mağlubiyet aldı. Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle takımının oyununa katkı sağlasa da, takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Diğer önemli isimlerden Jaren Jackson Jr. ise 22 sayılık performans sergileyerek, Grizzlies'a yardım etmeye çalıştı. Ancak Cavaliers'ın etkili oyununa karşı koyamadılar.
ORLANDO MAGIC SAHASINDA KAZANDI
NBA'deki bir diğer dikkat çeken maçta ise Orlando Magic, Washington Wizards'ı 110-90 mağlup etti. Franz Wagner ve Anthony Black ikilisi, her biri 23 sayılık performanslarıyla galibiyetin başrol oyuncuları oldular. Ayrıca, Paolo Banchero da 19 sayı üreterek maçı kazanmada önemli bir katkı sağladı. Wizards, 47. yenilgisini alırken, Magic için sezonun 29. galibiyetini elde etti.
NBA'da diğer maçların sonuçları:
Boston Celtics - New York Knicks: 118-105
Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111
Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113
Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109
Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90
Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130
Kaynak: Anadolu Ajansı