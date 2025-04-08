NBA’de gecenin yıldızları: LaVine ve DeRozan’dan 80 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan gecenin iki maçından biri nefesleri kesti. Sacramento Kings, deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons’ı 127-117 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Mücadeleye damga vuran isimler ise Zach LaVine ve DeMar DeRozan oldu. LaVine 43 sayı, DeRozan ise 37 sayı atarak toplamda 80 sayıyla galibiyette kritik rol oynadı.

Kings'in pota altındaki yıldız ismi Domantas Sabonis ise 19 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.

PISTONS’TA CUNNINGHAM YETERSİZ KALDI

Ev sahibi Detroit Pistons adına maça damga vuran isim Cade Cunningham oldu. Yıldız oyuncu 35 sayı ile mücadele etse de takımı galibiyete ulaşamadı. Pistons, bireysel performanslara rağmen Kings'in hücum gücüne karşılık veremedi.

ADEM BONA PARLADI AMA MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Gecenin bir diğer maçında Miami Heat, sahasında konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 117-105 yenerek parkeden galip ayrıldı.

Miami'de Duncan Robinson 21 sayı, Tyler Herro 20 sayı ve Kel’el Ware 19 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla öne çıktı.

Milli oyuncu Adem Bona, Philadelphia formasıyla 16 sayı, 11 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile göz doldurdu ve “double-double” yaptı. Ancak bireysel performansı takımının üst üste 12. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.