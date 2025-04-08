NBA’de gecenin yıldızları: LaVine ve DeRozan’dan 80 sayı!

NBA'de Sacramento Kings, Detroit Pistons'ı 127-117 mağlup ederken, LaVine-DeRozan ikilisi adeta şov yaptı. İkili toplamda 80 sayı üretirken, Sabonis'in triple-double’ı galibiyete katkı sağladı. Gecenin diğer maçında ise milli oyuncu Adem Bona'nın “double-double” performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA’de gecenin yıldızları: LaVine ve DeRozan’dan 80 sayı!
Yayınlanma:

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan gecenin iki maçından biri nefesleri kesti. Sacramento Kings, deplasmanda karşılaştığı Detroit Pistons’ı 127-117 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Mücadeleye damga vuran isimler ise Zach LaVine ve DeMar DeRozan oldu. LaVine 43 sayı, DeRozan ise 37 sayı atarak toplamda 80 sayıyla galibiyette kritik rol oynadı.

Kings'in pota altındaki yıldız ismi Domantas Sabonis ise 19 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla "triple-double" yaptı.

PISTONS’TA CUNNINGHAM YETERSİZ KALDI

Ev sahibi Detroit Pistons adına maça damga vuran isim Cade Cunningham oldu. Yıldız oyuncu 35 sayı ile mücadele etse de takımı galibiyete ulaşamadı. Pistons, bireysel performanslara rağmen Kings'in hücum gücüne karşılık veremedi.

ADEM BONA PARLADI AMA MAĞLUBİYETİ ENGELLEYEMEDİ

Gecenin bir diğer maçında Miami Heat, sahasında konuk ettiği Philadelphia 76ers’ı 117-105 yenerek parkeden galip ayrıldı.

Miami'de Duncan Robinson 21 sayı, Tyler Herro 20 sayı ve Kel’el Ware 19 sayı, 17 ribauntluk performanslarıyla öne çıktı.

Milli oyuncu Adem Bona, Philadelphia formasıyla 16 sayı, 11 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalma ile göz doldurdu ve “double-double” yaptı. Ancak bireysel performansı takımının üst üste 12. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

Avrupa 2025'e sıcak girdi: Mart ayı rekor kırdı!Avrupa 2025'e sıcak girdi: Mart ayı rekor kırdı!Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

nba
Günün Manşetleri
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Siyaset ve ekonomi eşzamanlı çöküyor
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Milli Eğitim Bakanlığı’nda mülakat krizi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
86 tutuklama, onlarca silah ele geçirildi
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar... Doğum yardımı başvuruları başladı! İşte detaylar...
İstanbul’da DEAŞ operasyonu İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Bu yollara dikkat! Bu yollara dikkat!
17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu! 17 yaşındaki genç Kızılırmak'ta kayboldu!