NBA'de sezonun en iyileri açıklandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 2024-25 sezonunun en iyi ilk 5’ini duyurdu. Oylama sonucunda Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo, Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander, Denver Nuggets’tan Nikola Jokic, Boston Celtics’ten Jayson Tatum ve Cleveland Cavaliers’tan Donovan Mitchell yılın en iyi ilk 5’ine seçildi.

Gilgeous-Alexander, Antetokounmpo, Jokic ve Tatum 500’er puan alırken; Mitchell 414 puanla listeyi tamamladı.

ALPEREN ŞENGÜN 1 OYLA KAÇIRDI

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 58 puanla sezonun en iyi 15 oyuncusu arasına giremese de en yüksek oyu alan 16. isim oldu. Üçüncü ilk 5’in son sırasında yer alan James Harden 68 puan alırken, Şengün yalnızca 10 puan farkla liste dışında kaldı.

NBA’DE 2. VE 3. TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

Sezonun ikinci 5’inde şu isimler yer aldı:

Jalen Brunson (New York Knicks)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Üçüncü 5 ise şöyle oluştu:

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

James Harden (Los Angeles Clippers)