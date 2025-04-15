NBA’de tarih yazıyor: Alperen Şengün'den All-Star'lı, play-off’lu rekor sezon!

Houston Rockets’ın genç yıldızı Alperen Şengün, hem All-Star seçilerek hem de double-double ortalamasıyla NBA’deki 4. sezonunu unutulmaz kıldı. Rekor sözleşmeyle başladığı sezonda play-off biletini kaptı, 4 kez triple-double yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NBA’de tarih yazıyor: Alperen Şengün'den All-Star'lı, play-off’lu rekor sezon!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2024-2025 sezonunda ortaya koyduğu etkileyici performansla hem bireysel hem de takım başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. 22 yaşındaki Alperen, kariyerinde ilk kez NBA play-off’larında boy gösterecek.

Normal sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayan Rockets, Batı Konferansı’nda ikinci sırada yer alarak doğrudan play-off bileti aldı. Rockets, ilk turda Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in galibiyle karşı karşıya gelecek.

İLK KEZ ALL-STAR FORMASI GİYDİ

Sezon boyunca yakaladığı istikrarlı performans sayesinde Alperen Şengün, kariyerinde ilk kez NBA All-Star organizasyonuna davet edildi. Milli oyuncu, Mehmet Okur’un ardından All-Star seçilen ikinci Türk oyuncu olmayı başardı.
All-Star maçında Chuck Takımı forması giyen Alperen, karşılaşmayı 4 sayı ve 1 ribauntla tamamladı.

DOUBLE-DOUBLE ORTALAMAYLA SEZONU KAPATTI

Sezon genelinde maç başına 19,1 sayı, 10,3 ribaunt ve 4,9 asist üreten Alperen, kariyerinde ilk kez double-double ortalamasıyla sezonu tamamladı.

Minnesota Timberwolves karşısında attığı 38 sayı, onun sezon içindeki en yüksek skor performansı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, toplam ribaunt ve hücum ribaundu istatistiklerinde NBA genelinde ilk 10 oyuncu arasında yer aldı.

4 KEZ TRIPLE-DOUBLE YAPTI

Şengün, 2024-2025 sezonunda 4 kez triple-double yaparak çok yönlü oyununu da ortaya koydu.
Öne çıkan triple-double performansları şöyle:

Los Angeles Clippers: 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asist
Chicago Bulls: 20 sayı, 10 ribaunt, 11 asist
Minnesota Timberwolves: 22 sayı, 10 ribaunt, 11 asist
Denver Nuggets: 17 sayı, 14 ribaunt, 10 asist

Milli oyuncu, bu sezon 45 maçta double-double yaptı ve kariyerindeki triple-double sayısını 8’e çıkardı.

HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Alperen Şengün, sezon içinde Batı Konferansı’nın 6. haftasında “Haftanın Oyuncusu” seçilerek önemli bir başarıya daha imza attı. Bu ödül, milli oyuncunun kariyerinde ikinci kez kazandığı bu unvan olarak dikkat çekti.

Sezon başında Houston Rockets ile 5 yıllık ve 185 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atan Alperen Şengün, bu anlaşmayla Türk spor tarihinin en yüksek bedelli kontratına sahip sporcusu unvanını da elde etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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