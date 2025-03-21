NBA'de tarihi an! DeRozan 25 bin sayıya ulaştı, Bulls Kings’i mağlup etti

NBA'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings’i 128-116 mağlup etti. Ancak bu karşılaşmayı unutulmaz kılan, Sacramento Kings forması giyen DeMar DeRozan’ın kariyerinde 25 bin sayı barajını aşması oldu.

35 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, NBA tarihinde bu başarıya ulaşan 27. isim olarak adını basketbol tarihine yazdırdı. Kings’in yenilgisine rağmen DeRozan, 22 sayıyla oynayarak önemli bir bireysel başarı elde etti.

Bulls’ta ise galibiyetin mimarları Coby White (35 sayı), Kevin Huerter (25 sayı) ve Nikola Vucevic (24 sayı, 14 ribaunt) oldu. Chicago temsilcisi, bu sonuçla Doğu Konferansı'nda 9. sıradaki yerini korurken, Kings 35 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı’nda 9. sırada kaldı.

BUTLER'IN TRIPLE-DOUBLE'I WARRIORS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Golden State Warriors, Toronto Raptors’ı evinde 117-114 mağlup etti. Mücadelede Jimmy Butler, 16 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle triple-double yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Warriors’ta Draymond Green 21 sayı ile katkı verirken, Stephen Curry ise 17 sayı attığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, Golden State’in kalan maçları açısından endişe verici bir gelişme oldu.

Toronto Raptors’ta Scottie Barnes’ın 29 sayı ve 10 ribauntluk double-double performansı ise galibiyet için yeterli olmadı. Bu sonuçla Warriors, 41 galibiyet ve 29 mağlubiyetle Batı Konferansı’nda 6. sıraya yükselirken, Raptors 24 galibiyet ve 46 yenilgiyle Doğu Konferansı'nda 11. sırada kaldı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI:

Indiana Pacers - Brooklyn Nets: 105-99

Charlotte Hornets - New York Knicks: 115-98

Sacramento Kings - Chicago Bulls: 116-128

Golden State Warriors - Toronto Raptors: 117-114

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks: 89-118