Nefes Kesen Derbi! Galatasaray Beşiktaş Karşısında 2-1 Galip Geldi

Bol kartlı geçen derbi maçında, Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyet alan Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.

Nefes Kesen Derbi! Galatasaray Beşiktaş Karşısında 2-1 Galip Geldi
Editör: Uğur Çam
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Trendyol Süper Lig 9. haftada Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. 8 sarı 1 kırmızı kartın gösterildiği derbi, 2-1'lik Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Maçtan özel anları Ulusal Kanal Muhabiri Ali Murat Engin sahadan aktardı.

Galatasaray Beşiktaş Maçında İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Zaynutdinov, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

Maç Başlıyor

Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi 100. Yıl koreografisi yapıldı. Atatürk 10.yıl Nutku, İleri Marşı, Dağ Başını Duman almış marşları çaldı. Gazze için saygı duruşu yapıldı.

Nefes Kesen Derbi! Galatasaray Beşiktaş Karşısında 2-1 Galip Geldi - Resim : 1

Nefes Kesen Derbi! Galatasaray Beşiktaş Karşısında 2-1 Galip Geldi - Resim : 2

Maçtan önce taraftarlar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı.

Maç Başladı!

  • Beşiktaş'ın defens oyuncusu Daniel Amartey dakika 17'de sarı kart gördü.
  • Galatasaray'ın defans oyuncusu Davidson Sanchez dakika 18'de sarı kart gördü.
  • Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Tayfur Birgöl dakika 18'de sarı kart gördü.
  • GOOOOOOOL! Mauro İcardi dakika 25'te gol attı. Galatasaray Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
  • Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok 34. dakikada kırmızı kart gördü.
  • Kaleci kırmızı kart gördüğü için 32. dakikada forvet oyuncusu 11 numara Rashica çıktı, yerine yedek kaleci 1 numara Ersin Destanoğlu girdi.
  • Maçın ilk yarısında 7 dakika uzatma verildi.
  • Maç devre arasına girdi.

İkinci Yarı Başladı!

  • Maçta ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladı.
  • Beşiktaş'ta 83 numaralı oyuncu Gedson Fernandes'in yerine 15 numaralı oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain girdi.
  • Beşiktaş'ta 22 numaralı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 26 numaralı Arthur Masuaku girdi.
  • Beşiktaşlı orta saha oyuncusu 19 numaralı Amir Hadziahmetoviç 58. dakikada sarı kart gördü.
  • Galatasaray penaltı kullanacak.
  • Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz sarı kart gördü.
  • VAR incelemesinden sonra Galatasaray lehine verilen penaltı kararı 63. dakikada geçersiz sayıldı.
  • Galatasaray'da 64. dakikada 14 numaralı oyuncu Wilfred Armel'in yerine 10 numaralı oyuncu Dries Mertesn girdi.
  • Galatasaray'da 65. dakikada 20 numaralı oyuncu Mateus Martins yerine 53 numaralı oyuncu Barış Alper Yılmaz girdi.
  • GOOOOOOOL! Beşiktaş'ın 15 numaralı oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain 70. dakikada beraberlik golünü attı.
  • Beşiktaş'ın 26 numaralı oyuncusu Fuka Masuaku 76. dakikada sarı kart gördü.
  • Beşiktaş'ta 78. dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun girdi.
  • Galatasaray'da 79. dakikada Angelino'nun yerine Cedric Bakambu girdi.
  • Galatasaray'a penaltı verildi. 
  • GOOOOOOOL! 83. dakikada Mauro İcardi gol attı. Galatasaray Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti.
  • Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği... 83. Dakikada 75 numara Tayfur Bingöl'ün yerine  7 numara Ante Rebic girdi.
  • Galatasaray'da Cedric Bakambu 84. dakikada sarı kart gördü.
  • Galatasaray'da 85. dakikada 7 numara Kerem Aktürkoğlu'nun yerine 8 numara Kerem Demirbay girdi.
  • Galatasaray'da 85. dakikada 34 numaralı Lucas Torreira'nın yerine 91 Ndombele Alvara girdi.
  • Beşiktaş'ın 7 numaralı oyuncusu Ante Rebic 89. dakikada sarı kart gördü.
  • Maçta 8 dakika uzatma verildi.
  • Galatasaray'da 90+1. dakikada 1 numaralı Fernando Muslera sarı kart gördü. 
  • Derbi Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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# Galatasaray # beşiktaş # derbi maçı
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