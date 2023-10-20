Okan Buruk, Beşiktaş'ı devirecek kadroyu belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş karşısında da çıkışını sürdürmek istiyor. 22 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve ligde üst üste 7 galibiyet alan tecrübeli çalıştırıcı, serisini Beşiktaş karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Okan Buruk derbi 11'ini yavaş yavaş şekillendiriyor.

Okan Buruk, Beşiktaş'ı devirecek kadroyu belirledi!
Okan Buruk, Beşiktaş'ı devirecek kadroyu belirledi!
Editör: Nihat Çarboğa

Milli arada rakibini adeta ezberleyen Buruk, yarınki maç için imha timini de belirledi. Tecrübeli çalıştırıcının derbideki en önemli gol silahı yine Mauro Icardi olacak. Arjantinli yıldızı, formuna kavuşan Kerem Aktürkoğlu besleyecek. Son haftaların formda ismi Wilfried Zaha da yine Galatasaray'ın hücum tehditlerinden biri olacak.

Okan Buruk, Beşiktaş'ı devirecek kadroyu belirledi! - Resim : 1

Sanchez'le Yola Devam

Orta sahada Torreira da Galatasaray'ın en büyük kozu olarak dikkat çekiyor. Uruguaylı futbolcuya ise yerli kuralı sebebiyle merkezde Kerem Demirbay'ın eşlik etmesi bekleniyor. Rams Park'ta defans hattı ise Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino'dan oluşacak. Okan Buruk, başarılı defans performansının yanı sıra gol ve asist katkılarıyla dikkat çeken Sanchez'e milli takımdan geç dönmesine karşın sahaya sürecek. Ayrıca tecrübesinden yararlanmak için Kazımcan yerine Angelino'yu ilk 11'de oynatacak.

Zıyech 2. Yarı

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Ziyech takımla birlikte çalışmalara başladı. Faslı futbolcu milli takım arasında Fas Milli Takımı kafilesinde yer almıştı. Okan Buruk'un Beşiktaş derbisinde 11'de olmasa bile sonradan yıldız oyuncuya şans vermesi bekleniyor.

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