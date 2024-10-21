Neymar, 369 Gün sonra sahalara döndü

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal forması giyen Brezilyalı süper yıldız Neymar Jr., uzun süren sakatlık döneminin ardından 369 gün sonra sahalara geri döndü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Neymar, 369 Gün sonra sahalara döndü
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AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nun 3. hafta mücadelesinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e konuk oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal, zorlu karşılaşmadan 5-4'lük galibiyetle ayrılarak puanını 9'a çıkardı. Brezilyalı yıldız Neymar da bu maçla sahalara döndü. 32 yaşındaki oyuncu, 18 Ekim 2023'te Brezilya'nın Uruguay ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sakatlığının ardından yapılan kontrollerde Neymar’ın sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmişti ve bu nedenle uzun süre futbol oynamaya ara vermişti. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayan Neymar, AFC Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkarak yeniden formasına kavuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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