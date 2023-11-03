Nicolas Pepe, Kadıköy'de Formaya Göz Kırptı!

Yaz transfer döneminde transfer edilen Nicolas Pepe uzun süre sakatlıklarla meşguldü. Oyuncu takımla antrenmanlara başladı ve yavaştan 11'e girmeye hazırlanıyor. Oyuncunun Fenerbahçe maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

Nicolas Pepe, Kadıköy'de Formaya Göz Kırptı!
Nicolas Pepe, Kadıköy'de Formaya Göz Kırptı!
Editör: Nihat Çarboğa

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe, performansıyla Abdullah Avcı'nın gözüne girdi. Pepe'nin derbide ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Nicolas Pepe, Kadıköy'de Formaya Göz Kırptı!

Bordo-mavili takımda forma savaşı içerisine giren isimler arasında Nicolas Pepe ön plana çıktı. Yıldız oyuncu antrenman performansıyla en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Yüklemelere bağlı olarak herhangi bir sorun yaşamaması için perşembe günü tedbir amaçlı salonda çalışan yıldız oyuncu, Abdullah Avcı'nın da gözüne girdi.

Nicolas Pepe, Kadıköy'de Formaya Göz Kırptı! - Resim : 1

Pepe'nin Fenerbahçe maçının ilk 11'inde olabileceği öğrenildi.

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# Trabzonspor # fenerbahçe
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