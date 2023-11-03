Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!

Avrupa kupaları ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Montella'nın milli takımın başına geçmesiyle tekrar formasına kavuşan Samet Akaydin performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalya'dan sürpriz talipler çıkmaya başladı.İşte detaylar...

Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!
Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip!
Editör: Nihat Çarboğa

İtalyan çalıştırıcı uzun süredir oynamayan savunma oyuncusuna Hırvatistan ve Letonya maçlarında görev verdi.

İtalya'dan Sürpriz Talip

Montella tarafından A Milli Takım'a alınan ve performansıyla dikkat çeken Samet Akaydin İtalya'dan sürpriz talip çıktı. Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın Samet Akaydin için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Samet Akaydın'a İtalya'dan Sürpriz Talip! - Resim : 1

Montella'dan Bilgi Aldı

İtalyan ekibinin Montella'dan bilgi aldığı ve ocak ayına kadar tecrübeli stoperi takip edeceği belirtildi. Montella başarılı oyuncu için olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Samet Akaydin 2021-2022 sezonun Adana Demirspor'da Montella ile birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.

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# Samet Akaydın # fenerbahçe
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