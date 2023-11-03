Beşiktaş'a Aboubakar'dan Sevindirici Haber!

Bir süredir grip ve yüksek ateş nedeniyle rahatsız olan Aboubakar bir-iki maç kaçırmıştı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusundan sevindirici haber geldi.

Beşiktaş'a Aboubakar'dan Sevindirici Haber!
Beşiktaş'a Aboubakar'dan Sevindirici Haber!
Editör: Nihat Çarboğa

Birkaç gün önce Beşiktaş, takımın yıldızı Vincent Aboubakar'ın sağlık durumuyla ilgili, ''Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir'' açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş'a Aboubakar'dan Sevindirici Haber! - Resim : 1

Yaşanan gelişmelerin ardından Kamerunlu futbolcunun, pazar günü ligde oynanacak Antalyaspor mücadelesinde forma giymesi bir hayli zor gözüküyordu.

Aksilik Olmazsa Sahada

Ancak sağlık ekibinden alınan bilgiye göre 31 yaşındaki futbolcunun belirtilerinin fazlasıyla azaldığı ve kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun da Siyah-Beyazlı formaya giymeye hazır olduğu öğrenildi. Yani başka bir aksilik yaşanmaz ise Aboubakar, Antalyaspor karşısında sahada olacak.

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# beşiktaş # aboubakar
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