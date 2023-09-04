Nicolas Pepe, Türkiye'ye geliyor iddiası!

Daha öncede Beşiktaş'ın istediği ve şartlarda anlaşamadığı Arsenal'in oyuncusu olan Nicolas Pepe ile ilginç bir gelişme ortaya atıldı.Avrupa kupalarına listelerin gönderilmesi için son saatler yaşanırken Fransa'dan Türkiye için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.İşte detaylar...

Nicolas Pepe, Türkiye'ye geliyor iddiası!
Nicolas Pepe, Türkiye'ye geliyor iddiası!
Editör: Nihat Çarboğa
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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'de bulunan Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti diye bir ilginç iddia ortaya atıldı.

YA FENERBAHÇE YA BEŞİKTAŞ

Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Nicolas Pepe, Türkiye'ye geliyor iddiası! - Resim : 1

"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI" İDDİASI

L'Equipe'in daha sonra güncellediği habere göre; Nicolas Pepe, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Haberde oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ: "İLGİMİZ YOK"

Fransız basınındaki iddiaların ardından Beşiktaşlı yöneticiler, TRT Spor'a verdikleri bilgide Nicolas Pepe ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirttiler.

Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.

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# Pepe # arsenal # beşiktaş # fenerbahçe
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