Nuggets'tan son saniye mucizesi! Thunder'a deplasmanda şok yaşattı

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı son saniyelerde gelen üçlükle 121-119 mağlup ederek seride öne geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nuggets'tan son saniye mucizesi! Thunder'a deplasmanda şok yaşattı
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NBA play-off heyecanı tüm hızıyla sürerken, Batı Konferansı yarı finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder’ı Aaron Gordon’ın son saniyelerde attığı üçlükle 121-119 mağlup etti. Bu kritik galibiyetle Nuggets, seride 1-0 öne geçerek saha avantajını eline aldı.

JOKIC DURDURULAMADI: 42 SAYI, 22 RİBAUNT

Denver Nuggets’ta Nikola Jokic adeta maçı domine etti. 42 sayı, 22 ribaunt ve 6 asistle oynayan yıldız oyuncuya, Aaron Gordon 22 sayı ve 14 ribauntla, Jamal Murray ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle destek verdi. Maçın kaderini belirleyen üçlüğü ise Gordon attı.

Ev sahibi Thunder tarafında Shai Gilgeous-Alexander, 33 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle neredeyse triple-double’a imza attı. Alex Caruso da 20 sayı, 6 asist ve 5 top çalma ile etkili oldu. Ancak bu çabalar, galibiyet için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında ise New York Knicks, deplasmanda Boston Celtics’i uzatmaya giden maçta 108-105 mağlup etti. Bu sonuçla Knicks seride 1-0 öne geçerek büyük bir avantaj yakaladı.

Knicks adına Jalen Brunson 29 sayı ve 5 asist, OG Anunoby ise 29 sayı ve 4 ribaunt ile galibiyette başrolü oynadı. Celtics’te Jayson Tatum 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 7 ribaunt ile mücadele etti ancak galibiyet getiremedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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