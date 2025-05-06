Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi

Ünlü jeofizikçi Ercan, Saraybosna'da hastaneye kaldırıldı. Kısa süre önce stent takılan Ercan, sosyal medyada sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Övgün Ahmet Ercan beyin kanaması geçirdi
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek’te geçirdiği beyin kanaması ve inme sonrası hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşan Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."

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