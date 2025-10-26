Nuri Şahin'den 4-0'lık galibiyet sonrası açıklama geldi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Şahin, elde edilen galibiyetin "çok önemli bir 3 puan" olduğunu vurguladı.

Başarılı teknik adam, alınan farklı skoru "Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller" sözleriyle özetledi.

'HAK EDEREK KAZANDIK AMA 10 KİŞİLİK BÖLÜMÜ BEĞENMEDİM'

Takımının sahaya yansıttığı genel oyunu "beğendiğini" ifade eden Nuri Şahin, "Hak ederek kazandığımızı düşünüyordum" şeklinde konuştu. Buna karşın, maç içinde yaşanan bazı olumsuzluklara da dikkat çeken Şahin, "Kendi bireysel hatalarımızdan pozisyonlar verdik" diyerek savunmadaki anlık zaafları belirtti.

Eleştirilerini sürdüren Şahin, "10 kişi oynadığımız bölümü beğenmedim" ifadeleriyle oyundan memnun kalmadığı anları açıkça dile getirdi ve "Bunun üzerine çalışacağız" diyerek bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Galibiyetin altını tekrar çizen teknik direktör, "Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller" dedi. Şahin ayrıca, "Duran toptan da gol atmamız iyi oldu. Uzun zamandır duran toptan atamıyorduk" diyerek bu konudaki memnuniyetini de sözlerine ekledi.

'ANTALYA ŞEHRİNİN HAYATIMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTASI VAR'

Nuri Şahin, eski takımı Antalyaspor'un kendisi için "çok değerli" olduğunu anlatırken duygusal bir konuşma yaptı. Şahin, "Antalyaspor'un yolu inşallah hep açık olur. Hepinizi çok seviyorum" diyerek iyi dileklerini iletti. Antalya ile olan derin bağını vurgulayan Şahin, "Antalyaspor'un, Antalya şehrinin benim hayatımda çok önemli bir noktası var" dedi. Bu bağın sadece profesyonel olmadığını, "Sadece futbolculuk, teknik direktörlük konusunda değil hayatım anlamında da çok şey kattı" sözleriyle açıkladı.

Kendisine duyulan güveni unutmadığını belirten Şahin, "Bana bu görevi Antalya şehri layık gördü. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Yeri çok farklı" ifadelerini kullandı. Gördüğü sıcak karşılamaya da değinen Nuri Şahin, "Burada böyle karşılanmak çok güzel" diye konuştu.

"DEĞERLİ BİR 3 PUAN OLDU"

Bir basın mensubunun yönelttiği "Dördüncü golden sonra ne hissetiniz?" şeklindeki soruya Nuri Şahin, samimi bir cevap verdi. Şahin, duygularını saklamadan, "Burada hiç taraftara oynamayacağım, dürüst davranacağım. Çok sevindim" yanıtını verdi. Bu sevincinin nedenini ise "Sonuçta ben Başakşehir'in antrenörüyüm. Maçı kazanmaya geldik" sözleriyle profesyonel duruşuna bağladı.

Göreve ilk geldiği dönemdeki zorlukları bildiğini anlatan Şahin, "Futbol şansı yanımızda olsaydı bazı şeyler daha rahat gelişirdi" yorumunda bulundu. Gelecek hedefleri konusunda net olduklarını belirten Şahin, "Gitmek istediğimiz yolu çok iyi biliyoruz" dedi. Alınan galibiyetin önemine tekrar vurgu yaparak, "Değerli bir 3 puan oldu" diyen teknik adam, "Başakşehir'in olması gereken yere inşallah daha hızlı ulaşırız" şeklinde konuştu. Bu hedefe ulaşacaklarına dair inancını ise "Uzun vadede orada olacağımızdan çok eminim" ifadeleriyle pekiştirdi.

Şahin, konuşmasını sonlandırırken Antalyaspor'un "kaliteli bir takım ve zor bir deplasman" olduğunu belirterek, meslektaşı Erol Bulut'a ve eski kulübüne başarılar diledi.