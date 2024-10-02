Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Okan Buruk'un Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmadaki tehdidi nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Gaziantep FK, Kayserispor ve Beşiktaş'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi - Resim : 1

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi'nin ise Fenerbahçe ile 6. haftada oynanan derbideki sportmenliğe aykırı hareketi yüzünden PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, MKE Ankaragücü, Pendikspor, Kocaelispor ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller nedeniyle disipline yollandığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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