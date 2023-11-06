Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı özel hazırlıyor.

Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor!

Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte yeniden kalitesini gözler önüne seren Wilfried Zaha da Aslan'ın hücumdaki en büyük silahlarından biri olacak.

Buna göre hocası Okan Buruk, Fildişili oyuncudan daha fazla top kullanıp, sorumluluk almasını istedi. Buruk böylece, daha fazla sorumluluk vereceği yıldızından üstün bir katkı almayı hedefliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 4 gol 1 asist kaydetti.