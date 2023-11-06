Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray bu hafta Almanya'da Bayern Münih'e konuk olacak. Okan Buruk bu karşılaşma öncesi Wilfried Zaha'yı özel olarak hazırlayıp oyuncudan verim almak istiyor.

Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor!
Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor!
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı özel hazırlıyor.

Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor!

Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte yeniden kalitesini gözler önüne seren Wilfried Zaha da Aslan'ın hücumdaki en büyük silahlarından biri olacak.

Okan Buruk, Zaha'yı Bayern Maçına Özel Hazırlıyor! - Resim : 1

Buna göre hocası Okan Buruk, Fildişili oyuncudan daha fazla top kullanıp, sorumluluk almasını istedi. Buruk böylece, daha fazla sorumluluk vereceği yıldızından üstün bir katkı almayı hedefliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 4 gol 1 asist kaydetti.

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